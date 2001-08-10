Тихоокеанское
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14:38, | Новости спорта Сахалина и Курил

Участников районной спартакиады оздоровительных лагерей наградили в Поронайске

Участников районной спартакиады оздоровительных лагерей наградили в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спартакиада проходила вчера на городском стадионе. Участие в традиционном мероприятии приняли участие 5 команд оздоровительных лагерей, действующих на базе детской школы искусств Поронайска, спортивной школы «Поронайск-Арена», городских школ № 7, № 2, №1, центра детского творчества.
 
Сильнейших спортсменов выявляли в пяти видах спорта - прыжках в длину с места,
отжимании, упражнениях на гибкость, упражнениях на пресс (количество раз за минуту), челночном беге.
 
В общекомандном зачете третье место завоевала сборная команда школы №1 и №2. Второе место заняла команда школы №7. Победу одержала команда спортивной школы.

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