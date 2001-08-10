Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2024
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16:41, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинских ветеранов спорта приглашают на первенство области по лёгкой атлетике

Сахалинских ветеранов спорта приглашают на первенство области по лёгкой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовала регистрация на открытое первенство Сахалинской области по легкой атлетике среди ветеранов спорта. Мероприятие пройдет 13 июля на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Свои силы в беге от 60 метров до 3 километров, оздоровительной ходьбе на 3 км и толкании ядра могут попробовать спортсмены и любители лёгкой атлетики в возрасте от 35 лет и старше.

Регистрация проходит по ссылке.

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