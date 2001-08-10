Команда Сахалинэнерго стала победителем регионального отборочного этапа VI Спартакиады РусГидро

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине подвели итоги регионального этапа «Дальний Восток», который проходил на спортивных объектах Южно-Сахалинска. Напомним, ранее этапы стартовали по очереди на территории всей страны. Сахалин завершил этот спортивный марафон, а финал Спартакиады пройдет в октябре в Сочи.

Два дня спортсмены-энергетики демонстрировали свое мастерство в шести дисциплинах: многоборье, футбол, шахматы, русский жим, баскетбол 3х3 и бадминтон, а болельщики наблюдали за невероятным накалом страстей и эмоций. Ежедневные тренировки и подготовка спортсменов к отборочному этапу не прошли бесследно, есть отличные результаты, есть и рекорды!

«Спасибо всем спортсменам за то, что подарили Сахалину прекрасный праздник спорта. Спасибо каждому из вас за то, что проявили волю к победе. Каждый из вас – чемпион и победитель. Продолжайте в том же духе, не останавливайтесь на достигнутых результатах!» – такими словами приветствовал на торжественной церемонии закрытия спортсменов-дальневосточников заместитель генерального директора Сахалинэнерго по управлению ресурсами Антон Малюга.

Судейская коллегия отборочного этапа Спартакиады по результатам второго дня соревнований не стала обнародовать все результаты, сохраняя интригу о победителях до самого финала, до церемонии награждения. Тем большее волнение чувствовали спортсмены. Ведь каждый из них сделал максимум для того, чтобы взойти на пьедестал.

По результатам всех этапов соревнований группы «Дальний Восток», в общем командном зачете победителем стала команда Сахалинэнерго.

Путевку на финал Спартакиады РусГидро, который пройдет в Сочи, завоевали:

- Сергей Соклаков, диспетчер Восточного базового сетевого района филиала «Распределительные сети», занявший первое место в русском жиме;

- Юрий Добрыдин, электромонтер по обслуживанию ПС «Холмская» филиала «Распределительные сети», ставший победителем шахматного турнира.

Серебряными призерами Спартакиады РусГидро стали:

- Юрий Кочев, главный инженер Восточного базового сетевого района филиала «Распределительные сети», в турнире по волейболу;

- команда Сахалинэнерго по баскетболу (представители Южно-Сахалинской ТЭЦ: Павел Ткаченко, Максим Нечитайло и Александр Зозуля, а также Руслан Гизатулин, филиал «Распределительные сети»).

Бронзу завоевали:

- Павел Зарубин, старший машинист котельного оборудования котельного цеха Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, в многоборье;

- команда Сахалинэнерго по футболу (Денис Астапенко, Евгений Бельтиков, Станислав Иванов, Иван Касимцев, Максим Кечайкин, Андрей Ли, Николай Матвиенко, Александр Расторгуев, Данил Шмелев).

Анна Мацуева, ведущий инженер отдела управления собственностью филиала «Распределительные сети», стала третьей в дисциплинах многоборья: подтягивании и отжимании.

Заместитель генерального директора Сахалинэнерго по управлению ресурсами Антон Малюга поздравил победителей и участников соревнований. Он отметил, что результат, который показали спортсмены – это закономерной итог работы над собой, большого труда, самодисциплины и силы воли.