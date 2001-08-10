Сахалинцы завоевали четыре медали на фестивале "ИнваАмур-2024"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда спортсменов Сахалинской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» завоевала четыре медали и заняла пятое место в турнирной таблице на межрегиональном дальневосточном физкультурно-спортивном фестивале ВОИ для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ИнваАмур-2024» в Хабаровске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
С высокими результатами спортсменов и тренеров поздравил министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.
- Рад, что наша команда не побоялась конкуренции, а наоборот проявила упорство в борьбе. Ведь соревнуясь с сильными соперниками, становишься лучше и сильнее в своем мастерстве, стремишься к новым победам. Вы большие молодцы, огромное спасибо за результат! – напутствовал глава спортивного ведомства.
По результатам состязаний Денис Бубенцов и Татьяна Золотухина взяли золото в дартсе, а также серебряные медали в пулевой стрельбе среди инвалидов-колясочников и напольном керлинге, соответственно.
Артем Закиев стал пятым в керлинге, а Александр Нещадым занял пятое место в плавании.
Соревнования организованы всероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов».
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