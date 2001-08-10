"Золотая подкова Сахалина" в этом году пройдет в восемнадцатый раз

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают на ХVIII соревнования по конному спорту на призы Губернатора Сахалинской области «Золотая подкова Сахалина». Зрелищные выступления всадников и лошадей пройдут на скаковом круге села Огоньки Анивского района 27 июля, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Гостей ждут скачки на пони, конкур и дерби – скачки на дистанциях от 200 до 2000 метров, а также развлекательная программа, выступление творческих коллективов.

Открытие соревнований пройдет в 10:00. Вход свободный.