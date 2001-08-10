Сахалинские брейкеры взяли ещё одну бронзу "Детей Азии"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В копилку сахалинских брейкеров добавилась третья бронзовая медаль VIII Международных спортивных Игр "Дети Азии", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Ярослав Кармадонов и Софья Мингинович заняли третье место по итогам командных соревнований.
- Получилось не всё, что планировали и заготовили. Но я всё равно рад, что ребята собрались и сделали всё чтобы попасть в призовые места, завоевав важную медаль для Сахалинской области и команды Дальнего Востока, - отметил тренер островных брейкеров Константин Кан.
Сейчас на счету сахалинцев девять медалей, которые идут в актив команды Дальневосточного федерального округа. Помимо трёх бронз Ярослава и Софьи, Никита Рыбченков занял третье место в вольной борьбе (спорт глухих), Виктория Беляева завоевала серебряную награду в тхэквондо, Кира Яблочникова – бронзовую в художественной гимнастике, а Максим Пивоварчик, Вероника Макеева и Богдан Тяпшев стали третьими в дзюдо.
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