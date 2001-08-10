Сахалинские брейкеры завоевали бронзу на Играх

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные брейкеры Ярослав Кармадонов и Софья Мингинович завоевали две бронзовые медали VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые проходят в Якутске. Сахалинцы выступали в индивидуальных программах среди спортсменов в возрасте 13-15 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Несмотря на то, что в этом виде спорта не так много соперников, конкуренция была на очень высоком уровне. Ребята состязались с чемпионами России и смогли взобраться на пьедестал. Завтра нас ждут командные соревнования, - рассказал тренер спортсменов Константин Кан.

Сейчас на счету сахалинцев восемь медалей, которые идут в актив команды Дальневосточного федерального округа. Ранее Никита Рыбченков взял бронзу по вольной борьбе (спорт глухих), Виктория Беляева завоевала серебряную награду в тхэквондо, Кира Яблочникова – бронзовую в художественной гимнастике, а дзюдоисты Максим Пивоварчик, Вероника Макеева и Богдан Тяпшев стали третьими в дзюдо.