В программе сахалинского триатлона IronSakh появятся детские дисциплины и эстафеты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский триатлон IronSakh в этом году пройдет в восьмой раз. Теперь помимо основных дисциплин, рассчитанных на участников в возрасте старше 18 лет, в программу вошли и детские испытания, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Таким образом, возрастной диапазон участников соревнований стартует от семи лет. Самых юных спортсменов будут ждать велогонка от 2 до 10 км и забег от 200 метров до 1 км.
Для взрослых триатлетов организаторы подготовили традиционные дисциплины: супер-спринт (плавание 300 м, велогонка 8 км, бег 2 км), спринт (750 м, 20 км, 5 км), «Олимпийская» (1,5 км, 40 км, 10 км), HALF (1930 м, 90 км, 21,1 км) и супер-спринт (для лиц с ПОДА) (300 м, 8 км, 2 км). Также в этом году впервые можно будет пройти супер-спринт и олимпийскую дистанцию в формате смешанной эстафеты.
Мероприятие состоится 24 и 25 августа на территории санатория-профилактория «Лесное озеро», села Охотского Корсаковского района. Плавательный этап пройдет в озере-лагуне Тунайча, велогонка и беговой - по дороге вдоль озер Тунайча и Изменчивое, а также по живописной прибрежной зоне Охотского моря, закрытой сосновыми лесами.
Оставить заявку на участие можно по ссылке.
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