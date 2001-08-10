Южносахалинцы стали победителями региональной Спартакиады пенсионеров России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный этап IX Спартакиады пенсионеров России прошёл в Сахалинской области. Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В течение трёх дней 16 команд из Анивы, Александровска-Сахалинского, Долинска, Корсакова, Макарова, Невельска, Ноглик, Охи, Поронайска, Смирных, Томари, Тымовского, Углегорска, Холмска и Южно-Сахалинска боролись за путёвку на всероссийский финал, который пройдёт в сентябре в Кемерово.

Участников ожидали пулевая стрельба, дартс, ГТО, настольный теннис, плавание, шахматы, легкоатлетический кросс на дистанцию 1 км и комбинированная эстафета.

По итогам соревнований победу одержала команда города Южно-Сахалинска. По результатам выступлений во всех дисциплинах спортсмены набрали 996 очков.

- Мы очень довольны собой. В этом году у нас пополнился состав новыми участниками, многие показали хорошие результаты и стали чемпионами в личном зачёте, - поделилась эмоциями капитан команды Любовь Придеина. – Готовиться к спартакиаде мы начали сразу после прошлого выступления на всероссийском этапе. Теперь нас ждёт серьёзная подготовка к финалу в Кемерово.

Второе место заняли представители Тымовского городского округа (968 очков). Тройку лидеров замкнули спортсмены из Александровска-Сахалинского (954 очка).