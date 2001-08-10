10:46, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинский легкоатлет стал серебряным призером первенства России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Евгений Турецков взял серебро первенства России по легкой атлетике до 18 лет в Смоленске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
За медали соревнований боролись спортсмены из разных уголков страны. В беге на дистанции 400 метров с барьерами воспитанник тренеров Елены Елохиной и Сергея Долгова спортшколы Корсакова завоевал второе место и поставил новый рекорд Сахалинской области - 53,13 секунды.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
11:36 28 Июня На Сахалине ребенка, залезшего на электроопору, удалило током
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
Выбор редакции
- 16:55 Вчера В аэровокзале "Южно-Сахалинск" открылась выставка "Нивхский алфавит: Живые страницы"
- 11:47 Вчера Выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве" открылась в Благовещенске
- 12:44 27 Июня Сахалинский ботанический сад в честь Дня молодёжи будет пускать юных посетителей бесплатно
- 12:04 27 Июня Сахалинцы отправились на V фестиваль ГТО среди студентов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?