Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июля 2024
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10:46, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский легкоатлет стал серебряным призером первенства России

Сахалинский легкоатлет стал серебряным призером первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Евгений Турецков взял серебро первенства России по легкой атлетике до 18 лет в Смоленске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

За медали соревнований боролись спортсмены из разных уголков страны. В беге на дистанции 400 метров с барьерами воспитанник тренеров Елены Елохиной и Сергея Долгова спортшколы Корсакова завоевал второе место и поставил новый рекорд Сахалинской области - 53,13 секунды.

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