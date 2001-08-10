Сахалинец Егор Стрикун стал лучшим спортсменом в мае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В министерстве спорта Сахалинской области подвели итоги регионального конкурса «Спортсмен месяца» за май 2024 года. По итогам победу одержал Егор Стрикун, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Воспитанник тренера Алексея Власова, спортсмен Центра спортивной подготовки Сахалинской области завоевал золотую и серебряную медали первенства России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Чебоксарах и собрали 120 участников из 30 регионов страны. Егор стал лидером в метании копья и занял второе место в толкании ядра.

- Хочу поблагодарить вас с этой заслуженной победой. Каждая награда – это результат огромного совместного труда спортсмена и его тренера. Желаю не останавливаться на достигнутом. Уверена, впереди вас ждёт ещё больше достижений, - отметила заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.