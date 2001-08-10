Южно-сахалинские семьи приглашают на бесплатные тренировки по триатлону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска запускает проект «Дневник триатлета». Жители города могут пройти бесплатные тренировки, а также подготовиться к участию в мероприятии «Дуатлон спринт», которое пройдет в областном центре 10 августа в рамках празднования Дня физкультурника, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
К участию в проекте допускаются южносахалинцы как лично, так и семьями. Возраст - от 4 лет и старше. Тренировки по легкой атлетике и велосипедному спорту будут проводиться 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 15 июля по 9 августа.
Подать заявку на участие в проекте «Дневник триатлета» и мероприятии «Дуатлон спринт», получить дополнительную информацию о тренировках можно в департамент по физической культуре и спорту по телефону: 312-598 (доб. 6), а также в федерации триатлона Сахалинской области: 255452. Точное расписание будет сформировано после подачи заявок.
Добавим, в Южно-Сахалинске уделяется особое внимание профилактическим мероприятиям по укреплению здоровья, популяризации здорового образа жизни, физкультуре и спорту.
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