Тихоокеанское
информационное агентство
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09:54, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы приняли участие в всероссийских соревнованиях по игре го

Сахалинцы приняли участие в всероссийских соревнованиях по игре го

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юные сахалинцы Дмитрий Куприянов (7 лет) и Никита Кислый (14 лет) попробовали свои силы на восьмом этапе Кубка России «Дальневосточный Кубок Полиметалла». Соревнования проходили в Хабаровске и собрали 117 участников со всей страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По итогам состязаний Дмитрий Куприянов стал лучшим в своей возрастной категории – «молодёжном зачёте до 9 лет». Высокий результат сахалинцу принесли четыре победы подряд.

В общем зачете Дмитрий Куприянов занял 53-е место, Никита Кислый – 96-е.

Отметим, что места присуждаются исходя из общероссийского рейтинга, который формируется из регулярных участий спортсменов в значимых спортивных событиях по го.

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