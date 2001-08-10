Сахалинцы отправились на V фестиваль ГТО среди студентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Артем Курбатов, Александр Русаков, Павел Гуринов, Никита Ри, Александра Понизович, Кристина Титаева, Анна Беленок и Анита Бушуева представят островной регион на V Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) среди обучающихся образовательных организаций высшего образования, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования пройдут в Волгограде с 27 июня по 3 июля. В финале примут участие около 450 человек со всех регионов России. Студенты будут состязаться в беге на 100, 2000 и 3000 метров, прыжках с места, подтягиваниях из виса на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, плавании на 50 м, стрельбе, поднимании туловища за одну минуту и эстафете ГТО.
Островная команды была сформирована в рамках областного этапа Фестиваля, где отобрали восемь сильнейших – четыре юноши и четыре девушки.
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