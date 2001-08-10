ПСК "Сахалин" завершил серию домашних матчей уверенной победой над одним из лидеров турнирной таблицы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 июня на стадионе «Спартак» состоялся матч 13 тура Первенства России по футболу среди команд LEON-Второй Лиги «Дивизион Б». «Сахалин» встречался с командой «Композит» из города Павловский Посад, которая замыкала тройку лидеров турнирной таблицы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Счёт матча на 8 минуте открыл нападающий Валерий Альшанский, обойдя один на один вратаря соперника. Во втором тайме на 68 минуте Валерий оформляет дубль с угловой подачи Евгения Матрахова. Дебютировал мячом в ворота соперника защитник Тимофей Антонов, добив гол с отскока от вратаря «Композита» после удара Даниила Большунова.
- Благодарю соперника за достойную игры, они не плохо провели первый тайм, во втором тайме мы уже были сдержаннее и хладнокровнее, реализовали свои моменты и закрепили преимущество в счёте. Настрой на матч был принципиальным, мы понимали, что соперник идёт в тройке лидеров и нам необходимо зарабатывать очки дома, горжусь всей командой, ребята молодцы! – поделился Тимофей Антонов.
По итогам домашней серии «Сахалин» набирает 23 очка и закрепляется на 4 месте в таблице. На первом месте сегодня команда «Динамо-Владивосток», в активе которой 31 очко. Второе место и 25 очков у «Космоса» из Долгопрудного, замыкает тройку команда «Композит», у которой так же 25 очков.
- Поздравляю команду и всех болельщиков с победой! Сегодня постарались достичь положительного результата, порадовать болельщиков и с хорошим настроением отправиться на выезд. Считаю, что это была лучшая игра во всех элементах, каждый игрок внёс свой вклад в результат матча. Мы провели 12 матчей, 6 из которых победили. Хотелось бы больше побед, но без поражений этих побед не бывает, - подвел итоги главный тренер Юрий Дроздов.
Последние два матча первого круга Первенства «Сахалин» проведет на выезде, где встретится с тамбовским «Спартаком» и «Зенитом» из Пензы. После команда отправится на сборы перед вторым кругом, который стартует 4 августа с командой «Коломна» из одноименного города.
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