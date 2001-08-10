Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 июня на стадионе «Спартак» состоялся матч 13 тура Первенства России по футболу среди команд LEON-Второй Лиги «Дивизион Б». «Сахалин» встречался с командой «Композит» из города Павловский Посад, которая замыкала тройку лидеров турнирной таблицы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Счёт матча на 8 минуте открыл нападающий Валерий Альшанский, обойдя один на один вратаря соперника. Во втором тайме на 68 минуте Валерий оформляет дубль с угловой подачи Евгения Матрахова. Дебютировал мячом в ворота соперника защитник Тимофей Антонов, добив гол с отскока от вратаря «Композита» после удара Даниила Большунова.

- Благодарю соперника за достойную игры, они не плохо провели первый тайм, во втором тайме мы уже были сдержаннее и хладнокровнее, реализовали свои моменты и закрепили преимущество в счёте. Настрой на матч был принципиальным, мы понимали, что соперник идёт в тройке лидеров и нам необходимо зарабатывать очки дома, горжусь всей командой, ребята молодцы! – поделился Тимофей Антонов.

По итогам домашней серии «Сахалин» набирает 23 очка и закрепляется на 4 месте в таблице. На первом месте сегодня команда «Динамо-Владивосток», в активе которой 31 очко. Второе место и 25 очков у «Космоса» из Долгопрудного, замыкает тройку команда «Композит», у которой так же 25 очков.

- Поздравляю команду и всех болельщиков с победой! Сегодня постарались достичь положительного результата, порадовать болельщиков и с хорошим настроением отправиться на выезд. Считаю, что это была лучшая игра во всех элементах, каждый игрок внёс свой вклад в результат матча. Мы провели 12 матчей, 6 из которых победили. Хотелось бы больше побед, но без поражений этих побед не бывает, - подвел итоги главный тренер Юрий Дроздов.

Последние два матча первого круга Первенства «Сахалин» проведет на выезде, где встретится с тамбовским «Спартаком» и «Зенитом» из Пензы. После команда отправится на сборы перед вторым кругом, который стартует 4 августа с командой «Коломна» из одноименного города.