На Сахалине определили сильнейших в гонках с препятствиями на дистанции 5000-6000 метров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На площадке лыже-биатлонного комплекса «Триумф» прошел первый официальный чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 5000-6000 метров. В нем приняли участие около 50 спортсменов из Южно-Сахалинска, Анивы и Биробиджана, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Спортсменам предстояло преодолеть более 20 препятствий.
Состязания проходили в индивидуальном формате для физически подготовленных спортсменов в возрасте от 18 лет старше. На трассе действовал лимит по времени, за непрохождение препятствий следовала дисквалификация.
В рамках чемпионата также прошла гонка с препятствиями «Pride Race» в командном формате, а также для тех, кто впервые принимал участие или проходил гонку в удовольствие, без учета времени – формате «Масс-старт».
По результатам соревнований лучшие результаты показали Юрий Лагун и Ксения Нижегородова, серебряную медаль завоевал Михаил Аникиев, бронзовым призером стал Петр Разумов.
Среди команд лучшими стали «Мыши рокеры с Марса» (Юрий Лагун, Ильяс Нургалиев, Светлана Кузьмина, Виктор Усов, Денис Ким).
Второе место заняла команда «Good Force» (Ульяна Добровольская, Антон Бакай, Александр Яблочников, Михаил Шамсутдинов, Яков Леманов).
Команда «Just Fun» (Максим Нуждин, Евгений Денисов, Сергей Бондарев, Павел Акамелкин, Валентина Семенова) замкнула тройку призеров.
10 августа состоится Кубок Сахалинской области по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
15:43 21 Июня Сахалинцев приглашают сняться в клипе группы SAHALIN
12:44 20 Июня Акции "Свеча памяти" и "Минута молчания" пройдут в Сахалинской области
14:48 24 Июня Самый большой спорткомплекс в Александровске-Сахалинском сдадут в этом году
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
17:54 7 Июня Самая крупная школа в Тымовском районе получит новый спортзал к 1 сентября
Выбор редакции
- 14:47 Вчера В Благовещенске откроется выставка "Сахалинская книга А. П. Чехова в искусстве"
- 10:00 Вчера Сахалинцев приглашают на "Летний Кубок по многоборью ГТО 2024"
- 11:48 25 Июня Залив Анива в 2025 году очистят от стоков
- 15:24 24 Июня Цветочный маяк и декоративная мельница украсили территорию лицея №2 в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?