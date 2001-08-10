На Сахалине определили сильнейших в гонках с препятствиями на дистанции 5000-6000 метров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площадке лыже-биатлонного комплекса «Триумф» прошел первый официальный чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 5000-6000 метров. В нем приняли участие около 50 спортсменов из Южно-Сахалинска, Анивы и Биробиджана, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсменам предстояло преодолеть более 20 препятствий.

Состязания проходили в индивидуальном формате для физически подготовленных спортсменов в возрасте от 18 лет старше. На трассе действовал лимит по времени, за непрохождение препятствий следовала дисквалификация.

В рамках чемпионата также прошла гонка с препятствиями «Pride Race» в командном формате, а также для тех, кто впервые принимал участие или проходил гонку в удовольствие, без учета времени – формате «Масс-старт».

По результатам соревнований лучшие результаты показали Юрий Лагун и Ксения Нижегородова, серебряную медаль завоевал Михаил Аникиев, бронзовым призером стал Петр Разумов.

Среди команд лучшими стали «Мыши рокеры с Марса» (Юрий Лагун, Ильяс Нургалиев, Светлана Кузьмина, Виктор Усов, Денис Ким).

Второе место заняла команда «Good Force» (Ульяна Добровольская, Антон Бакай, Александр Яблочников, Михаил Шамсутдинов, Яков Леманов).

Команда «Just Fun» (Максим Нуждин, Евгений Денисов, Сергей Бондарев, Павел Акамелкин, Валентина Семенова) замкнула тройку призеров.

10 августа состоится Кубок Сахалинской области по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров.