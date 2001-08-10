Сахалинцев приглашают на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается регистрация на региональные соревнования «Летний Кубок по многоборью ГТО 2024» среди профессионалов и любителей. Состязания пройдут 29 июня в южно-сахалинском спортивном комплексе «Гидрострой». Начало в 10:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участников ждут испытания олимпийского комплекса ГТО: подтягивания, отжимания, приседания, прыжки, рывки и махи гири, пресс, лыжный тренажёр и гребля.

Победителями станут спортсмены, которые покажут лучшее время, а три лучших многоборца в категории «профессионалы» попадут в команду Сахалинской области по многоборью ГТО.

Регистрация на Кубок бесплатная. Получить дополнительную информацию и оставить предварительную заявку можно по номеру 8-914-084-79-79. Количество мест ограничено.