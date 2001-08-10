Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2024
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10:00, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на "Летний Кубок по многоборью ГТО 2024"

Сахалинцев приглашают на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается регистрация на региональные соревнования «Летний Кубок по многоборью ГТО 2024» среди профессионалов и любителей. Состязания пройдут 29 июня в южно-сахалинском спортивном комплексе «Гидрострой». Начало в 10:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участников ждут испытания олимпийского комплекса ГТО: подтягивания, отжимания, приседания, прыжки, рывки и махи гири, пресс, лыжный тренажёр и гребля.

Победителями станут спортсмены, которые покажут лучшее время, а три лучших многоборца в категории «профессионалы» попадут в команду Сахалинской области по многоборью ГТО.

Регистрация на Кубок бесплатная. Получить дополнительную информацию и оставить предварительную заявку можно по номеру 8-914-084-79-79. Количество мест ограничено.

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