В Поронайске разыграли медали и кубки турнира по флорболу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске состоялись соревнования по флорболу, посвященные Всероссийскому Олимпийскому дню. Определились следующие призеры:
Среди младших команд:
1 место - Центр (Смирных);
2 место - Атлант (первая группа Поронайск);
3 место - Атлант (вторая группа Поронайск).
Среди старших возрастов:
1 место - Атлант (юниор);
2 место - ф/к Победино;
3 место - Атлант (ветеран).
"Лучшим бомбардиром" признан Савелий Шадрин, забивший 11 мячей из команды Атлант (юниор).
"Лучшим вратарем" стал Егор Егоров из Атланта (первая младшая группа).
"Лучший нападающий" - Матвей Муртазин (Смирных).
"Лучшим защитником" стал Владислав Толстиков (Смирных).
Звание "Лучший игрок турнира" получил Денис Сурин (Победино).
Воспитанники отделения хоккея с мячом Спортивной школы, под руководством тренера Валерия Файзульнова, продолжают работать над физической подготовкой вне льда - на земле. Подобные турниры дают возможность соперничать в текущих условиях, применяя клюшки и мячи в межсезонье!
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