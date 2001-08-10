Тихоокеанское
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09:50, | Новости спорта Сахалина и Курил

В Поронайске разыграли медали и кубки турнира по флорболу

В Поронайске разыграли медали и кубки турнира по флорболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске состоялись соревнования по флорболу, посвященные Всероссийскому Олимпийскому дню. Определились следующие призеры:

Среди младших команд:

1 место - Центр (Смирных);

2 место - Атлант (первая группа Поронайск);

3 место - Атлант (вторая группа Поронайск).

Среди старших возрастов: 

1 место - Атлант (юниор);

2 место -  ф/к Победино;

3 место - Атлант (ветеран).

"Лучшим бомбардиром" признан Савелий Шадрин, забивший 11 мячей из команды Атлант (юниор).

"Лучшим вратарем" стал Егор Егоров из Атланта (первая младшая группа).

"Лучший нападающий" - Матвей Муртазин (Смирных).

"Лучшим защитником" стал Владислав Толстиков (Смирных).

Звание "Лучший игрок турнира" получил Денис Сурин (Победино).

Воспитанники отделения хоккея с мячом Спортивной школы, под руководством тренера Валерия Файзульнова, продолжают работать над физической подготовкой вне льда - на земле. Подобные турниры дают возможность соперничать в текущих условиях, применяя клюшки и мячи в межсезонье!

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