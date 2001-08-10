Сахалинцы стали третьими на межрегиональном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены успешно выступили на IV Межрегиональном "Кубке Защитников Отечества". Соревнования проходили в Хабаровском крае и собрали около 100 ветеранов из 11 регионов Дальневосточного федерального округа, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания проходили в шести видах спорта: пауэрлифтинге, стрельбе из лука, настольном теннисе, пулевой стрельбе, армрестлинге и волейболе сидя.

В результате соревнований сахалинцы завоевали шесть медалей и заняли третье место в общекомандном зачете Кубка.

Так, Константин Иноземцев завоевал золото в армрестлинге левой рукой, серебро - правой, а также показал второй результат в настольном теннисе. Еще одно золото в армрестлинге левой рукой завоевал Денис Сафиуллин. Александр Кан стал серебряным призером в стрельбе из лука. В волейболе сидя островная команда завоевала бронзу.

Также в рамках соревнований сахалинская команда встретилась и пообщалась с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Спортсмены рассказали о развитии паралимпийского движения в целях реабилитации ветеранов СВО в Сахалинской области. Глава комитета, в свою очередь, поздравил островитян с высокими результатами на Кубке.