Сахалинцы стали третьими на межрегиональном "Кубке Защитников Отечества"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островные спортсмены успешно выступили на IV Межрегиональном "Кубке Защитников Отечества". Соревнования проходили в Хабаровском крае и собрали около 100 ветеранов из 11 регионов Дальневосточного федерального округа, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания проходили в шести видах спорта: пауэрлифтинге, стрельбе из лука, настольном теннисе, пулевой стрельбе, армрестлинге и волейболе сидя.
В результате соревнований сахалинцы завоевали шесть медалей и заняли третье место в общекомандном зачете Кубка.
Так, Константин Иноземцев завоевал золото в армрестлинге левой рукой, серебро - правой, а также показал второй результат в настольном теннисе. Еще одно золото в армрестлинге левой рукой завоевал Денис Сафиуллин. Александр Кан стал серебряным призером в стрельбе из лука. В волейболе сидя островная команда завоевала бронзу.
Также в рамках соревнований сахалинская команда встретилась и пообщалась с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Спортсмены рассказали о развитии паралимпийского движения в целях реабилитации ветеранов СВО в Сахалинской области. Глава комитета, в свою очередь, поздравил островитян с высокими результатами на Кубке.
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