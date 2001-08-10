Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июня 2024
Сейчас 21:11
85,42|91,45|66,91
Сахалинцев приглашают сняться в клипе группы SAHALIN
10:21, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы стали третьими на межрегиональном "Кубке Защитников Отечества"

Сахалинцы стали третьими на межрегиональном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные спортсмены успешно выступили на IV Межрегиональном "Кубке Защитников Отечества". Соревнования проходили в Хабаровском крае и собрали около 100 ветеранов из 11 регионов Дальневосточного федерального округа, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания проходили в шести видах спорта: пауэрлифтинге, стрельбе из лука, настольном теннисе, пулевой стрельбе, армрестлинге и волейболе сидя.

В результате соревнований сахалинцы завоевали шесть медалей и заняли третье место в общекомандном зачете Кубка.

Так, Константин Иноземцев завоевал золото в армрестлинге левой рукой, серебро - правой, а также показал второй результат в настольном теннисе. Еще одно золото в армрестлинге левой рукой завоевал Денис Сафиуллин. Александр Кан стал серебряным призером в стрельбе из лука. В волейболе сидя островная команда завоевала бронзу.

Также в рамках соревнований сахалинская команда встретилась и пообщалась с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Спортсмены рассказали о развитии паралимпийского движения в целях реабилитации ветеранов СВО в Сахалинской области. Глава комитета, в свою очередь, поздравил островитян с высокими результатами на Кубке.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?