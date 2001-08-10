Тихоокеанское
информационное агентство
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11:21, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают принять участие в дуатлоне "Анивское взморье"

Сахалинцев приглашают принять участие в дуатлоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционные соревнования по дуатлону «Анивское взморье» пройдут в селе Песчанское Анивского района 30 июня, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Спортсмены преодолеют дистанцию 27,5 км, которая включает в себя три этапа. Первый – бег 5 км, второй – велосипед 20 км, третий – бег 2,5 км.

Участниками состязаний могут стать все желающие старше 18 лет, имеющие страховку и допуск врачей.

Регистрация проходит по ссылке и продлится до 28 июня.

Начало соревнований 30 июня в 09:00.

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