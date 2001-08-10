Сахалинский стрелок Дмитрий Иванов победил на всероссийских соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанник южно-сахалинской СШ игровых видов спорта Дмитрий Иванов взял золото всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия "Юный стрелок России", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания прошли в Ижевске и собрали 620 участников в возрасте от 12 до 17 лет из 43 регионов страны.
Островной спортсмен выступал в стрельбе из пневматического пистолета в возрастной категории «2009 год рождения и младше». В финале Дмитрий Иванов встретился с соперником из Санкт-Петербурга и одержал победу со счётом 16:14.
Также Дмитрий и ещё двое сахалинских стрелков завоевали путёвки в финал XII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России – Амалия Носова в стрельбе из пневматической винтовки и Екатерина Казаринова в стрельбе из пневматического пистолета. Состязания пройдут в августе в Казани.
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