Тихоокеанское
информационное агентство
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15:54, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский тхэквондист завоевал бронзу Спартакиады учащихся России

Сахалинский тхэквондист завоевал бронзу Спартакиады учащихся России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитянин Евгений Кравченко занял третье место на XII Летней Спартакиаде учащихся России в Красноярске. Соревнования собрали 200 сильнейших спортсменов из 43 регионов страны. Медали разыграли в 10 весовых категориях, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинскую область представляли пять воспитанников тренеров спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Дениса Кима и Чан Де Сира. По результатам поединков Евгений Кравченко завоевал бронзовую награду состязаний. В шаге от призового места остановились Виктория Беляева, Алина Цой, Альберт Чан и Владислав Федоров – они стали четвертыми.

- В столь огромной конкуренции наши спортсмены показали потрясающие поединки. В каждом чувствовались и выдержка, и упорство, - отметили тренеры сахалинцев.

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