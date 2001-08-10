Губернатор сахалинских спортсменов в преддверии Международных игр "Дети Азии"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил тренировку островных спортсменов, завоевавших путевки на восьмые летние Международные спортивные игры «Дети Азии». Они пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Очень рад нашей встрече в преддверии этих соревнований. Вы проделали большой путь, чтобы завоевать места в сборной Дальневосточного федерального округа и, я уверен, что сможете достойно представить команду и наш регион на предстоящих стартах. Помните, что «Дети Азии» — это, своего рода, малые Олимпийские игры, а потому даже участие в них – уже победа. И все же, мы видим, с каким серьёзным подходом вы относитесь к тренировочному процессу, к подготовке, чтобы выйти к старту Игр на пике своих возможностей. Вся Сахалинская область будет следить за Играми, болеть за вас и ждать назад с медалями. Желаю вам успехов, - отметил Валерий Лимаренко.
За медали игр будут бороться 28 представителей островного региона: мас-рестлеры Кирилл Лихобаба и Артем Корниевич, тхэквондисты Евгений Кравченко, Алина Цой и Виктория Беляева, дзюдоисты Даниэль Бердикулов, Богдан Тяпшев, Вероника Макеева и Максим Пивоварчик, стрелки Екатерина Казаринова и Даниил Красиловец, борцы Леонид Корчагин и Никита Рыбченков, брейкеры Ярослав Кармадонов и Софья Мингинович, шахматист Михаил Парецкий, гимнастка Кира Яблочникова, а также команда областной спортшколы по волейболу. Специально для ребят изготовили новую спортивную форму с сахалинской тематикой.
- Когда мы выиграли соревнование Дальневосточного федерального округа, это была огромная радость, незабываемые эмоции, особенно - последние забитые мячи. Конечно, было ещё чуть-чуть переживания, ведь мы всего второй раз на соревнованиях такого масштаба, но если брать всех людей из команды, то только два человека были на таких масштабных соревнованиях. Сейчас в преддверии «Детей Азии» у нас настрой с каждым днём всё лучше и лучше, потому что больше уверенности в себе после тренировок появляется, поэтому настрой только побеждать, - поделилась эмоциями Мария Свитлик, участница сборной по волейболу Сахалинской области.
В этом году по направлению «Брейкинг» было две квоты – по одной в категориях «13–15 лет, девушки» и «13–15 лет, юниоры». Обе забрали сахалинские спортсмены, завоевав первые места на первенстве ДФО.
- Для нас все это очень волнительно. Но мы сейчас просто работаем в тренировочном процессе и просто тренируемся. То есть не думаем о том, какие будут ожидать нас соперники, какие у нас будут трудности. Надеюсь, что все красиво сделаем, покажем и достойно представим Сахалинскую область, - добавил президент сахалинской федерации брейкинга Константин Кан.
Всего в сборную команду Дальнего Востока вошли 214 спортсменов, представляющих Сахалинскую, Амурскую, Магаданскую области, Камчатский, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края, республики Саха (Якутия), Бурятия, Чукотский и Еврейский автономные округа.
На Играх разыграют 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: баскетболе 3х3, боксе, хапсагае, куреше, волейболе, дзюдо, легкой атлетике, мас-рестлинге, настольном теннисе, плавании, спортивной борьбе (вольная и греко-римская), самбо, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, футзале и художественной гимнастике, брейкинге, шахматах, го, кикбоксинге, стендовой стрельбе, скалолазании и борьбе Алыш.
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