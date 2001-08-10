Губернатор сахалинских спортсменов в преддверии Международных игр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил тренировку островных спортсменов, завоевавших путевки на восьмые летние Международные спортивные игры «Дети Азии». Они пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Очень рад нашей встрече в преддверии этих соревнований. Вы проделали большой путь, чтобы завоевать места в сборной Дальневосточного федерального округа и, я уверен, что сможете достойно представить команду и наш регион на предстоящих стартах. Помните, что «Дети Азии» — это, своего рода, малые Олимпийские игры, а потому даже участие в них – уже победа. И все же, мы видим, с каким серьёзным подходом вы относитесь к тренировочному процессу, к подготовке, чтобы выйти к старту Игр на пике своих возможностей. Вся Сахалинская область будет следить за Играми, болеть за вас и ждать назад с медалями. Желаю вам успехов, - отметил Валерий Лимаренко.

За медали игр будут бороться 28 представителей островного региона: мас-рестлеры Кирилл Лихобаба и Артем Корниевич, тхэквондисты Евгений Кравченко, Алина Цой и Виктория Беляева, дзюдоисты Даниэль Бердикулов, Богдан Тяпшев, Вероника Макеева и Максим Пивоварчик, стрелки Екатерина Казаринова и Даниил Красиловец, борцы Леонид Корчагин и Никита Рыбченков, брейкеры Ярослав Кармадонов и Софья Мингинович, шахматист Михаил Парецкий, гимнастка Кира Яблочникова, а также команда областной спортшколы по волейболу. Специально для ребят изготовили новую спортивную форму с сахалинской тематикой.

- Когда мы выиграли соревнование Дальневосточного федерального округа, это была огромная радость, незабываемые эмоции, особенно - последние забитые мячи. Конечно, было ещё чуть-чуть переживания, ведь мы всего второй раз на соревнованиях такого масштаба, но если брать всех людей из команды, то только два человека были на таких масштабных соревнованиях. Сейчас в преддверии «Детей Азии» у нас настрой с каждым днём всё лучше и лучше, потому что больше уверенности в себе после тренировок появляется, поэтому настрой только побеждать, - поделилась эмоциями Мария Свитлик, участница сборной по волейболу Сахалинской области.

В этом году по направлению «Брейкинг» было две квоты – по одной в категориях «13–15 лет, девушки» и «13–15 лет, юниоры». Обе забрали сахалинские спортсмены, завоевав первые места на первенстве ДФО.

- Для нас все это очень волнительно. Но мы сейчас просто работаем в тренировочном процессе и просто тренируемся. То есть не думаем о том, какие будут ожидать нас соперники, какие у нас будут трудности. Надеюсь, что все красиво сделаем, покажем и достойно представим Сахалинскую область, - добавил президент сахалинской федерации брейкинга Константин Кан.

Всего в сборную команду Дальнего Востока вошли 214 спортсменов, представляющих Сахалинскую, Амурскую, Магаданскую области, Камчатский, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края, республики Саха (Якутия), Бурятия, Чукотский и Еврейский автономные округа.

На Играх разыграют 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: баскетболе 3х3, боксе, хапсагае, куреше, волейболе, дзюдо, легкой атлетике, мас-рестлинге, настольном теннисе, плавании, спортивной борьбе (вольная и греко-римская), самбо, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, футзале и художественной гимнастике, брейкинге, шахматах, го, кикбоксинге, стендовой стрельбе, скалолазании и борьбе Алыш.