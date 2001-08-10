20 июня в Южно-Сахалинске начинается выдача номеров на забег в честь Олимпийского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и гости острова, зарегистрировавшиеся на массовый легкоатлетический забег в честь XXXV Всероссийского олимпийского дня, могут получить стартовые номера 20 и 21 июня, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Выдача пройдет по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7 (СШОР летних видов спорта), с 09:00-18:00 без перерыва на обед.

При получении стартового номера необходимо предоставить копию медицинской справки.

Напомним, забег пройдет в городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 23 июня в 10:00. Старт состоится возле кафе «Мама кофе».

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, Южно-Сахалинск станет главным местом проведения Всероссийского олимпийского дня в стране. Для гостей мероприятия 23 июня на стадионе «Космос» будут работать площадки с показательными выступлениями, интерактивами, автограф-сессиями от олимпийских чемпионов и мастер-классами по более чем 30 видам спорта. Все площадки начнут работать с 10:00.

Островной регион посетят олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Алла Шишкина, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина и другие звезды мирового спорта. Так, Сахалин посетят более двадцати призёров Олимпийских игр разных лет.

Церемония открытия пройдет на стадионе «Космос» в 11:00. Вход свободный.

Событие проходит в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта "Демография".

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