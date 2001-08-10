В Невельске разыграли Кубок Сахалина по миниволей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Невельске разыграли Кубок Сахалина по миниволей. В борьбу за награды вступили 34 команды из Холмска, Поронайска, Корсакова, Южно-Сахалинска, Смирных, Невельска, Долинска, Быкова, Сокола, Ильинского, а также Республики Бурятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
По результатам игр первое место в категории «женщины до 180 лет» (сумма лет четырёх игроков на площадке) завоевала «Фантастическая четвёрка» (г. Южно-Сахалинск), серебро у команды «Пламя» (пгт. Смирных), бронзовыми призерками стали «Деффчонки» (г. Поронайск).
Среди женщин «240+» победу одержали спортсменки из «Южанки» (г. Южно-Сахалинск), серебро завоевала команда «Волна» (г. Корсаков), бронзу - «Искра» (г. Южно-Сахалинск).
В категории «микс до 180 лет» первыми стали представители «Невельска», второй результат показали «Легионеры» (г. Корсаков), замкнула тройку лидеров команда «Феникс» (г. Корсаков).
В категории «микс 180 +» золото завоевали представители «Клиент +» (г. Невельск), второй результат у «Поронайска», третий - у «Форсажа» (г. Корсаков).
В «миксе 240 +» лучший результат у команды «Шахтёр» (с. Быков), серебряными призерами стали представители команды «Янтарь» (г. Долинск), бронза у «Сокола».
Лучшими игроками признаны Оксана Бадокина, Светлана Лазаренко, Алёна Каюпова, Александр Шешуков, Наталья Дмитриева, Олег Манухин, Ольга Хорольская, Геннадий Михальчишин и Наталья Опивалова.
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