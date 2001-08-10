Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Невельске разыграли Кубок Сахалина по миниволей. В борьбу за награды вступили 34 команды из Холмска, Поронайска, Корсакова, Южно-Сахалинска, Смирных, Невельска, Долинска, Быкова, Сокола, Ильинского, а также Республики Бурятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По результатам игр первое место в категории «женщины до 180 лет» (сумма лет четырёх игроков на площадке) завоевала «Фантастическая четвёрка» (г. Южно-Сахалинск), серебро у команды «Пламя» (пгт. Смирных), бронзовыми призерками стали «Деффчонки» (г. Поронайск).

Среди женщин «240+» победу одержали спортсменки из «Южанки» (г. Южно-Сахалинск), серебро завоевала команда «Волна» (г. Корсаков), бронзу - «Искра» (г. Южно-Сахалинск).

В категории «микс до 180 лет» первыми стали представители «Невельска», второй результат показали «Легионеры» (г. Корсаков), замкнула тройку лидеров команда «Феникс» (г. Корсаков).

В категории «микс 180 +» золото завоевали представители «Клиент +» (г. Невельск), второй результат у «Поронайска», третий - у «Форсажа» (г. Корсаков).

В «миксе 240 +» лучший результат у команды «Шахтёр» (с. Быков), серебряными призерами стали представители команды «Янтарь» (г. Долинск), бронза у «Сокола».

Лучшими игроками признаны Оксана Бадокина, Светлана Лазаренко, Алёна Каюпова, Александр Шешуков, Наталья Дмитриева, Олег Манухин, Ольга Хорольская, Геннадий Михальчишин и Наталья Опивалова.