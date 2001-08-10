Сахалинские школьники определили сильнейших Фестиваля ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Сахалинской области прошёл в Южно-Сахалинске. Спортсмены состязались на стадионе «Спартак». Участниками соревнований стали шесть команд из Тымовского, Анивского, Невельского, Холмского, Углегорского районов и Южно-Сахалинска. Команда каждого муниципалитета состояла из восьми школьников от 12 до 15 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- По результатам всех испытаний победители и серебряные призёры в личном зачёте попадут в список сборной команды островного региона для участия в финале Летнего фестиваля. Он пройдет в Ялте осенью. Поэтому спортсмены здесь оставляют все свои силы ради победы, - отметил руководитель островного центра тестирования комплекса ГТО Виктор Пальшин.

Соревнования прошли в личном и командном зачете в стрельбе, прыжках в длину с места, беге на 60, 1500 и 2000 метров, метании мяча, наклоне вперед из положения стоя, поднимании туловища и подтягивании.

В личном зачете среди юношей 12-13 лет золото завоевал Максим Тихомиров из Южно-Сахалинска, серебро и бронзу взяли тымовчане Виталий Кондранин и Артём Сысоев соответственно.

Среди девушек первое место заняла Анна Чуносова, второе у Алисы Лихобабы. Обе спортсменки представляют областной центр. На третьем месте расположилась София Сотникова из Холмского района.

Среди спортсменов 14-15 лет у юношей на первые две ступени пьедестала поднялись представители Холмского района – первым стал Артём Драчук, Сафармахмад Тохиров занял второе место. Тройку призёров замкнул Илья Глотков из Углегорского района.

Углегорские школьники порадовали медалями и в зачете среди девушек. Золотую медаль выиграли Камила Мустафаева, серебряной медалисткой стала Кристина Река. Бронзовую награду взяла София Амургалиева из Южно-Сахалинска.

В командном зачёте команда из столицы островного региона стала первой, на втором месте расположился Холмский район, на третьем Углегорский район.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» возродили ровно 10 лет назад. В 2019 году он вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина. Главная его цель – добровольное оздоровление нации и развитие массового спорта. К движению ГТО присоединились уже миллионы людей в возрасте от 6 до 101 года.