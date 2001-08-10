Тихоокеанское
информационное агентство
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12:36, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Продолжается регистрация на Анивскую легкоатлетическую эстафету

Продолжается регистрация на Анивскую легкоатлетическую эстафету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 июня на городском стадионе в Аниве пройдёт «Анивская легкоатлетическая эстафета», посвященная празднованию XXXV Всероссийского Олимпийского дня.

Состязаться любители бега будут по программе смешанной эстафеты – 4 этапа по 400 метров. Команда состоит из четырех человек – двое мужчин и две женщины.

Принять участие могут все желающие – организаторы подготовили забеги для возрастных категорий «до 14 лет», «до 18 лет» и «18 лет и старше». Также отдельные старты дадут для работников дошкольных образовательных учреждений и сотрудников общеобразовательных школ и дополнительного образования.

Регистрация и выдача нагрудных номеров пройдёт с 8:30 до 9:45 (на месте проведения стартов). Парад открытия в 10:00. Начало соревнований в 10:30.

Зарегистрироваться онлайн и получить подробную информацию можно по ссылке.

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