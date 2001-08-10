Сахалинские дзюдоисты завоевали семь медалей на Всероссийском турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Хабаровске прошел Всероссийский турнир по дзюдо на призы Вооруженных сил РФ. В нем принимали участие более 100 спортсменов в возрасте до 18 лет из 15 регионов страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По результатам проведенных поединков сахалинцы завоевали семь медалей турнира. Золотую награду команде принес Илья Скворцов (весовая категория 60 кг, тренер Олег Богданов). Серебро завоевали Кирилл Васильев (46 кг, тренер Игорь Кардаш), Даниил Заякин (50 кг, тренер Олег Богданов), Алексей Сон (66 кг, тренер Андрей Сероштанов) и Карина Кожевникова (52 кг, тренер Игорь Кардаш). Бронзовыми призерами стали Вадим Прокопьев (46 кг, тренер Игорь Кардаш) и Кирилл Че (50 кг, тренер Игорь Кардаш).

Илья Скворцов выполнил норматив кандидата в мастера спорта и получил путевку на финал всероссийской спартакиады, которая пройдет в августе в Краснодарском крае.