Тихоокеанское
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16:33, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка завоевала три медали первенства России по тяжёлой атлетике

Сахалинка завоевала три медали первенства России по тяжёлой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитянка Вероника Мазалова завоевала серебряную и две бронзовые медали первенства России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования проходят в Сыктывкаре, участниками которых стали сильнейшие спортсмены страны в возрасте от 15 до 23 лет.

Воспитанница тренера спортивной школы города Холмска Артура Никитина, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Сахалинской области Вероника Мазалова выступала в весовой категории «до 64 кг».

Островная тяжелоатлетка в рывке смогла взять вес 77 кг, что позволило занять второе место. В толчке ей удалось поднять 94 кг – третий результат в её категории. В двоеборье с результатом 171 кг Вероника завоевала бронзу первенства России.

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