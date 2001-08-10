Сахалинцев приглашают на региональный чемпионат по гонкам с препятствиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 июня пройдет первый официальный чемпионат Сахалинской области по гонкам с препятствиями на дистанции 5000-6000 метров. Участникам предстоит преодолеть от 20 до 25 испытаний на силу, скорость, выносливость, ловкость, координацию, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания проходят в индивидуальном формате для физически подготовленных спортсменов в возрасте от 18 лет старше. На трассе будет действовать лимит по времени, за непрохождение препятствий последует дисквалификация.
В рамках чемпионата также пройдет гонка с препятствиями «Pride Race» в командном и групповом форматах, а также для тех, кто впервые принимает участие или хочет пройти гонку в свое удовольствие, без учета времени – формат «Масс-старт».
Мероприятия пройдут по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25А, ЛБК «Триумф». Начало в 10:00.
Получить дополнительную информацию и подать заявку можно на сайте priderace.ru.
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