Сахалинцев приглашают на Анивскую легкоатлетическую эстафету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 июня на городском стадионе в Аниве пройдёт «Анивская легкоатлетическая эстафета», посвященная празднованию XXXV Всероссийского Олимпийского дня, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязаться любители бега будут по программе смешанной эстафеты – 4 этапа по 400 метров. Команда состоит из четырех человек – двое мужчин и две женщины.

Принять участие могут все желающие – организаторы подготовили забеги для возрастных категорий «до 14 лет», «до 18 лет» и «18 лет и старше». Также отдельные старты дадут для работников дошкольных образовательных учреждений и сотрудников общеобразовательных школ и дополнительного образования.

Онлайн-регистрация доступна по ссылке.

Регистрация и выдача нагрудных номеров пройдёт с 8:30 до 9:45 (на месте проведения стартов). Парад открытия в 10:00. Начало соревнований в 10:30.

Подробнее о предстоящем мероприятии можно узнать по ссылке.