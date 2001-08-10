Тихоокеанское
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12:34, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сотни сахалинцев стали участниками проекта "Огни ночного Южного"

Сотни сахалинцев стали участниками проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие седьмого сезона открытых физкультурных занятий на свежем воздухе «Спортивный Сахалин» «Огни ночного Южного» прошло в Южно-Сахалинске. В этот день на нижней станции спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух» принять участие в восхождении пришли более 300 любителей здорового образа жизни, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Каждый раз посещая физкультурные мероприятия нашего островного региона убеждаюсь, как сильно у нас любят спортивные активности. Сегодня мы вместе стоим у истоков зарождения нового проекта, направленного на популяризацию здорового образа жизни. Уверен, каждый получит максимальное удовольствие и заряд энергии, - приветствовал участников заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Организатор занятий - команда проекта «Здоровье от Анатолича» во главе с тренером-общественником Андреем Мирошниковым.

 - Каждые понедельник, среду и пятницу жители и гости областного центра могут совершить пешее восхождение на гору Большевик по юго-западному серпантину. Это хорошая физическая активность как для новичков, так и опытных спортсменов. Каждый сам выбирает темп для ходьбы. Главное, чтобы было комфортно, - рассказал Андрей Мирошников.

Неожиданным почетным гостем мероприятия стала серебряный призёр Олимпиады-2008, трёхкратная чемпионка мира, российская гандболистка Эмилия Турей.

- Я совсем недолго нахожусь на вашем острове, но могу сказать точно – тут замечательные люди, которые любят спорт. Сегодня я с большим удовольствием вместе со всеми совершу восхождение и стану частью большой сахалинской спортивной семьи, - отметила Эмилия Турей.

Участников ожидало восхождение по 4-километровой дороге вверх до горы Большевик. На смотровой площадке на горе Лысой всех ожидали вкуснейшая каша и чай, фотомагнит. А 200 самых быстрых жителей острова получили подарки.

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