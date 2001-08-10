Сотни сахалинцев стали участниками проекта "Огни ночного Южного"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное открытие седьмого сезона открытых физкультурных занятий на свежем воздухе «Спортивный Сахалин» «Огни ночного Южного» прошло в Южно-Сахалинске. В этот день на нижней станции спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух» принять участие в восхождении пришли более 300 любителей здорового образа жизни, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Каждый раз посещая физкультурные мероприятия нашего островного региона убеждаюсь, как сильно у нас любят спортивные активности. Сегодня мы вместе стоим у истоков зарождения нового проекта, направленного на популяризацию здорового образа жизни. Уверен, каждый получит максимальное удовольствие и заряд энергии, - приветствовал участников заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
Организатор занятий - команда проекта «Здоровье от Анатолича» во главе с тренером-общественником Андреем Мирошниковым.
- Каждые понедельник, среду и пятницу жители и гости областного центра могут совершить пешее восхождение на гору Большевик по юго-западному серпантину. Это хорошая физическая активность как для новичков, так и опытных спортсменов. Каждый сам выбирает темп для ходьбы. Главное, чтобы было комфортно, - рассказал Андрей Мирошников.
Неожиданным почетным гостем мероприятия стала серебряный призёр Олимпиады-2008, трёхкратная чемпионка мира, российская гандболистка Эмилия Турей.
- Я совсем недолго нахожусь на вашем острове, но могу сказать точно – тут замечательные люди, которые любят спорт. Сегодня я с большим удовольствием вместе со всеми совершу восхождение и стану частью большой сахалинской спортивной семьи, - отметила Эмилия Турей.
Участников ожидало восхождение по 4-километровой дороге вверх до горы Большевик. На смотровой площадке на горе Лысой всех ожидали вкуснейшая каша и чай, фотомагнит. А 200 самых быстрых жителей острова получили подарки.
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