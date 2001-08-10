Сотни сахалинцев стали участниками проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие седьмого сезона открытых физкультурных занятий на свежем воздухе «Спортивный Сахалин» «Огни ночного Южного» прошло в Южно-Сахалинске. В этот день на нижней станции спортивно-туристического комплекса «Горный Воздух» принять участие в восхождении пришли более 300 любителей здорового образа жизни, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Каждый раз посещая физкультурные мероприятия нашего островного региона убеждаюсь, как сильно у нас любят спортивные активности. Сегодня мы вместе стоим у истоков зарождения нового проекта, направленного на популяризацию здорового образа жизни. Уверен, каждый получит максимальное удовольствие и заряд энергии, - приветствовал участников заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Организатор занятий - команда проекта «Здоровье от Анатолича» во главе с тренером-общественником Андреем Мирошниковым.

- Каждые понедельник, среду и пятницу жители и гости областного центра могут совершить пешее восхождение на гору Большевик по юго-западному серпантину. Это хорошая физическая активность как для новичков, так и опытных спортсменов. Каждый сам выбирает темп для ходьбы. Главное, чтобы было комфортно, - рассказал Андрей Мирошников.

Неожиданным почетным гостем мероприятия стала серебряный призёр Олимпиады-2008, трёхкратная чемпионка мира, российская гандболистка Эмилия Турей.

- Я совсем недолго нахожусь на вашем острове, но могу сказать точно – тут замечательные люди, которые любят спорт. Сегодня я с большим удовольствием вместе со всеми совершу восхождение и стану частью большой сахалинской спортивной семьи, - отметила Эмилия Турей.

Участников ожидало восхождение по 4-километровой дороге вверх до горы Большевик. На смотровой площадке на горе Лысой всех ожидали вкуснейшая каша и чай, фотомагнит. А 200 самых быстрых жителей острова получили подарки.