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10:17, | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинка завоевала четыре медали на международном турнире
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская гимнастка завоевала две золотые и две серебряные медали на международных соревнованиях «Альфа-Банк II этап Кубка сильнейших». Состязания проходили в московском спорткомплексе «Лужники» и собрали как признанных звезд художественной гимнастики, так и восходящие таланты, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Выступления с лентой и без предмета принесли сахалинке золото, многоборье и программа с обручем – серебро.
Тренеры Киры Яблочниковой - Марина Николаева, Ольга Лукина, хореограф - Кирилл Баркан.
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