Сахалинка завоевала четыре медали на международном турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская гимнастка завоевала две золотые и две серебряные медали на международных соревнованиях «Альфа-Банк II этап Кубка сильнейших». Состязания проходили в московском спорткомплексе «Лужники» и собрали как признанных звезд художественной гимнастики, так и восходящие таланты, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Выступления с лентой и без предмета принесли сахалинке золото, многоборье и программа с обручем – серебро.

Тренеры Киры Яблочниковой - Марина Николаева, Ольга Лукина, хореограф - Кирилл Баркан.