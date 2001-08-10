Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2024
Сейчас 20:47
89,79|97,13|66,91
В связи с врезкой абонентов по технологическому присоединению в Хомутово и Октябрьском временно приостановят газоснабжение
10:17, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка завоевала четыре медали на международном турнире

Сахалинка завоевала четыре медали на международном турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская гимнастка завоевала две золотые и две серебряные медали на международных соревнованиях «Альфа-Банк II этап Кубка сильнейших». Состязания проходили в московском спорткомплексе «Лужники» и собрали как признанных звезд художественной гимнастики, так и восходящие таланты, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Выступления с лентой и без предмета принесли сахалинке золото, многоборье и программа с обручем – серебро.

Тренеры Киры Яблочниковой - Марина Николаева, Ольга Лукина, хореограф - Кирилл Баркан.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?