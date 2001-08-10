На Сахалине определили чемпиона по футболу формата 6х6

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу 6х6 завершился в Южно-Сахалинске. Первая половина турнира проходила на стадионе «Космос», вторая – на футбольном поле Учебно-тренировочного центра «Восток». Участие в состязаниях приняли десять команд из областного центра. Это МФК «Сахалин», МФК «Меркурий», «Энергия», «Барс», «Олимп», «МИКС», «Олимп-2», МАУ «Спорт», «СахалинСтройИнвест» и «Альфа», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Благодарю футбольные коллективы, которые в течение месяца определяли сильнейшего в новом для островного региона формате мини-футбола – шесть на шесть. Футболисты показали большую конкуренцию, а имя победителя стало известно только в последнем матче, - отметил президент сахалинской федерации футбола Алексей Абакумов.

Чемпионом стал МФК «Меркурий», набравший 24 очка в девяти матчах.

- Было непривычно играть в новом формате. Но мы смогли приспособиться к полю и мини-футбольным воротам – в итоге получилось добиться положительного результата. Поздравляю игроков своей команды с заслуженной победой. Они продемонстрировали невероятную самоотдачу и желание выигрывать в ключевых матчах чемпионата, - подытожил капитан МФК «Меркурий» Александр Лавров.

Серебряные медали завоевали игроки МАУ «Спорт». Интересно, что эта команда, также как и чемпионы, набрала 24 очка. Однако по итогам личной встречи всё-таки пропустила «меркурианцев» вперед.

Замкнули призовую тройку футболисты «СахалинСтройИнвеста» (21 очко).

Лучшим игроком турнира признан Иван Аксёненко из МФК «Меркурий». Сильнейшим вратарём назван Александр Хорошилов из МАУ «Спорт». В списке бомбардиров первое место занял Юрий Дементов, забивший 13 мячей.

Теперь футболисты МФК «Меркурий» представят Сахалинскую область в финале всероссийских соревнований по мини-футболу среди мужских команд в формате 6х6 «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.