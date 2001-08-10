В Южно-Сахалинске дали старт "Школьной лиге самбо"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Учебно-тренировочном центре «Восток» торжественно открыли соревнования среди школьников в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу!» - «Школьная лига самбо». В них приняли участие пять команд из Томаринского и Невельского районов, а также Корсакова, Углегорска и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Все выступающие – это участники проекта «Самбо в школу!», изучающие самооборону без оружия в рамках дополнительных занятий в своих учебных заведениях. В течение трех дней мы проведем отбор на дальневосточный этап «Школьной лиги самбо». Важно отметить, что это необычные состязания. В программу вошли такие дисциплины как «демо самбо», «квиз самбо» и ВФСК ГТО «Самозащита без оружия». Все это позволит участникам больше узнать не только о технической, но и теоретической составляющей самбо, - рассказал заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.
Демо самбо – это командное выступление спортсменов, в ходе которого важно продемонстрировать уже изученные элементы самообороны без оружия. Судьи оценивают не только технику выполнения, но и сам номер.
- В нашем выступлении мы показали самостраховку, кувырки вперед, броски, захваты и подножки. Также включили туда элементы из общей физической подготовки. Перед нами стояла непростая задача – совместить выученные приемы с музыкальным выступлением. Это интересный опыт. На наш взгляд, мы справились хорошо, - отметила педагог из углегорской школы № 5 Оксана Агапова.
28 и 29 мая участники проверят свои силы в тематическом комплексе ГТО и квизах по самбо.
Спортивно-образовательный проект «Самбо в школу!», который является подпроектом федерального проекта «Za самбо», реализуется Всероссийской федерацией самбо в островном регионе с 2022 года. Его участниками являются 35 школ из 14 районов Сахалинской области. Регулярно в образовательных учреждениях создаются дополнительные условия, чтобы школьники могли отрабатывать практическую часть занятий, а преподаватели физической культуры проходили специальное обучение и курсы повышения квалификации.
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