"Российский Азимут" на Сахалине собрал более 200 участников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошел региональный этап всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2024». В них приняли участие более 200 спортсменов в возрасте от восьми лет и старше из Александровск-Сахалинского, Холмского, Анивского, Долинского, Корсаковского районов и областного центра. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

- Южно-Сахалинск стал одним из трех городов, в которых проходят эти массовые состязания. «Российский Азимут 2024» также приняли Воронеж и Иркутск. Мы, хоть и с перерывами, но присоединяемся ко всероссийскому событию с 2007 года, так что для Сахалина это уже традиционные старты, - отметил главный судья соревнований Валентин Шинкарев.

Спортсмены выступали в индивидуальном зачете. Им предстояло найти в лесном массиве спрятанные контрольные пункты и поставить соответствующую отметку в персональной карточке. Количество контрольных точек зависит от пола и возрастной группы. Так, три локации должны обнаружить девочки до 10 лет включительно. Наибольшее количество отметок – 16 - собирают мужчины в возрасте от 21 до 34 лет.

- Мы с семьей из Владивостока, но пока из-за папиной работы живем в Южно-Сахалинске. Раньше я никогда не занимался спортивным ориентированием, но, если окажусь не в слишком густом лесу – не испугаюсь и легко найду выход. Интересно попробовать свои силы. Мне нужно обнаружить шесть контрольных пунктов, надеюсь, справлюсь без большого труда, -рассказал Гордей Зубченко.

По результатам соревнований лучшее прохождение трассы в своих категориях показали Юлия Иванова, Аника Аникиева, Мария Щербаченко, Арина Щукина, Юлия Морозова, Ирина Гареева, Галина Чупрова, Тимур Гвон, Владлен Козлов, Михаил Федорченков, Богдан Чемоданов, Сергей Бондарев, Леонид Музыченко и Александр Лопатин.