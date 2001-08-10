Тихоокеанское
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12:42, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы выявили сильнейших в армрестлинге

Сахалинцы выявили сильнейших в армрестлинге

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кубок Сахалинской области по армрестлингу прошёл в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования собрали в стенах спорткомплекса «Гидрострой» 56 участников в возрастных категориях «2012-2013 годы рождения», «2009-2011 г.р.» и «2008 г.р. и старше».

По итогам состязаний победителями стали Матвей Подберёзкин (мальчики 2012-2013 г.р., 50 кг), Андрей Гунин (юноши 2009-2011 г.р., 75 кг), Кирилл Тощев (мужчины, 65 кг), Элмир Мелисов (мужчины, 75 кг), Александр Смицкой (мужчины, 85 кг), Евгений Зелюка (мужчины, 95 кг), Леонид Доронин («мужчины, 95 кг» и «мужчины, абсолютная категория) и Иван Смирнов (мужчины, свыше 105 кг).

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