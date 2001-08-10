Тихоокеанское
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10:25, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские самбисты завоевали восемь медалей всероссийских соревнований

Сахалинские самбисты завоевали восемь медалей всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы стали обладателями восьми медалей всероссийский соревнований по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет и боевому самбо среди юношей 16-18 лет, посвящённых памяти старшего сержанта А.К. Сикуатова, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении воинского долга, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Турнир прошёл в Хабаровске и собрал более 160 спортсменов из 23 регионов России.

По итогам состязаний в копилке сахалинской команды оказались восемь медалей. В самбо золотые награды завоевали Илья Резников и Доминика Диконова. Серебро у Дениса Козика и Дмитрия Домарада. Бронзу взяли Рустам Гуляев и Рустан Ничиухин. В боевом самбо второе место занял Руслан Ничиухин, третье – Дмитрий Домарад.

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