Сахалинские самбисты завоевали восемь медалей всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы стали обладателями восьми медалей всероссийский соревнований по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет и боевому самбо среди юношей 16-18 лет, посвящённых памяти старшего сержанта А.К. Сикуатова, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении воинского долга, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Турнир прошёл в Хабаровске и собрал более 160 спортсменов из 23 регионов России.

По итогам состязаний в копилке сахалинской команды оказались восемь медалей. В самбо золотые награды завоевали Илья Резников и Доминика Диконова. Серебро у Дениса Козика и Дмитрия Домарада. Бронзу взяли Рустам Гуляев и Рустан Ничиухин. В боевом самбо второе место занял Руслан Ничиухин, третье – Дмитрий Домарад.