Тихоокеанское
информационное агентство
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09:53, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определили сильнейших в мини-баскетболе

На Сахалине определили сильнейших в мини-баскетболе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль по мини-баскетболу «Наш Сахалин» прошёл в Южно-Сахалинске. За награды соревнований в Учебно-тренировочном центре «Восток» боролись шесть школьных команд из областного центра и Поронайска, рассказали ТИА "Острова" в ркгиональном министерстве спорта.

Спортсменам предстояло не только играть в баскетбол, но и участвовать в различных конкурсах технического мастерства, за которые также начисляли баллы.

- Дети играли по упрощённым правилам баскетбола пять на пять, четыре четверти по три минуты, при условии, что каждую четверть меняется состав команды. По правилам мы даём им послабления, потому что спортсмены ещё совсем малы, - сказала главный судья соревнований Анна Мазур.

В общем зачёте в состязаниях победу одержали ребята из СОШ № 8, второй стала команда СОШ № 3 (обе из Южно-Сахалинска), третье место разделили учащиеся СОШ № 7 из Поронайска и спортсмены СОШ № 16 из островной столицы.

В мини-баскетболе сильнейшей стала команда СОШ № 8, серебро у ребят из СОШ № 3, тройку призёров замкнула СОШ № 26.

Лучшими игроками соревнований стали Арсений Солодухин из СОШ № 8, Константин Габуев из СОШ № 21 и Владимир Калинин из СОШ № 16.

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