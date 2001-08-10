Сахалинцев приглашают на велопробег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Велопробег «Анивское весна» пройдёт в Сахалинской области 25 мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Принять участие в физкультурном мероприятии могут все желающие в возрасте 18 лет и старше.

Старты состоятся в возрастных категориях 18-39, 40-59, 60 лет и старше среди женщин, а также 18-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше среди мужчин.

Дистанция для всех участников одинаковая – 25 км по асфальтированной дороге Анива–Таранай.

Предварительная регистрация проходит по ссылке https://orgeo.ru/event/info/35714 и продлится до 23 мая. В день заезда спортсменам необходимо предоставить оригиналы медицинской справки и полиса страхования от несчастных случаев.

Церемония открытия соревнований в 9:00 на центральной площади г. Анива. Старт участников в 9:30.