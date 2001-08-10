Юных сахалинцев приглашают на детскую гонку с препятствиями "Pride Race"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стартовала регистрация на традиционные гонки с препятствиями для детей «Pride Race». Мероприятие пройдет на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» 9 июня, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Ребята в возрасте от трех до пяти лет вместе с родителями будут преодолевать испытания на дистанции длиной 500 метров.
Для спортсменов в возрасте от 6 до 14 лет подготовили дистанции от 1000 до 1500 метров в форматах «Масс-старт» и «Соревнование».
Юных островитян ждут разные рукоходы, поднятие груза, различные переноски, сетки, канаты и многие другие препятствия на координацию, выносливость, силу и ловкость.
Все участники на финише получат уникальную памятную медаль, сертификат участника, подарки от партнеров, питание, много положительных эмоций и ярких впечатлений.
Также в рамках мероприятия пройдёт фестиваль многоборья ГТО «Иду на рекорд» среди жителей Сахалинской области в возрасте от 6 до 15 лет.
Пройти регистрацию можно по ссылке в разделе «Мероприятия».
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