Тихоокеанское
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12:02, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине в честь Дня Победы прошел чемпионат по хоккею с мячом

На Сахалине в честь Дня Победы прошел чемпионат по хоккею с мячом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На льду Учебно-тренировочного центра «Восток» состоялся турнир по хоккею с мячом «Кубок Победы», его посвятили 79-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участниками традиционных соревнований стали четыре команды, представляющие Смирных, Поронайск, Невельск и Южно-Сахалинск.

- Хоккей с мячом или «бенди», как его называют за рубежом, отличается от классического хоккея с шайбой тем, что на льду одновременно находятся 22 спортсмена, здесь нет силовых приемов, а вратарь не использует клюшку и ловит мяч руками. Всем этим хоккей с мячом больше роднится с футболом, — поделился подробностями председатель сахалинской федерации хоккея с мячом Александр Тен.

Хоккеисты оспаривали звание сильнейших по круговой системе. По результатам набранных очков определялся победитель. Так, сильнейшими стали хоккеисты из команды Южно-Сахалинска, серебро у Смирных, а почётное третье место у спортсменов из Поронайска.

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