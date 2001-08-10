На Сахалине в честь Дня Победы прошел чемпионат по хоккею с мячом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На льду Учебно-тренировочного центра «Восток» состоялся турнир по хоккею с мячом «Кубок Победы», его посвятили 79-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Участниками традиционных соревнований стали четыре команды, представляющие Смирных, Поронайск, Невельск и Южно-Сахалинск.
- Хоккей с мячом или «бенди», как его называют за рубежом, отличается от классического хоккея с шайбой тем, что на льду одновременно находятся 22 спортсмена, здесь нет силовых приемов, а вратарь не использует клюшку и ловит мяч руками. Всем этим хоккей с мячом больше роднится с футболом, — поделился подробностями председатель сахалинской федерации хоккея с мячом Александр Тен.
Хоккеисты оспаривали звание сильнейших по круговой системе. По результатам набранных очков определялся победитель. Так, сильнейшими стали хоккеисты из команды Южно-Сахалинска, серебро у Смирных, а почётное третье место у спортсменов из Поронайска.
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