На Сахалине определили победителей и призеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй этап всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч-2024» прошёл в Южно-Сахалинске. Футболисты 2013-2014 годов рождения состязались на поле Учебно-тренировочного центра «Восток». За награды турнира бились 15 команд из Охи, Ноглик, Александровск-Сахалинского, Смирных, Тымовского, Углегорска, Троицкого, Невельска, Холмска, Корсакова, Поронайска, Быкова и Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- В этом году на турнире собрались достаточно сильные команды, которые составили серьезную конкуренцию друг другу. Практически до самых последних матчей было несколько команд, претендовавших на попадание в тройку призёров. Видно, что тренеры в районах работают добросовестно и качественно, - отметил президент сахалинской федерации футбола Алексей Абакумов.

В первой части турнира команды были поделены на две группы. Футбольные коллективы, занявшие 1-4 места, отправлялись в финальную стадию бороться за призовые места соревнований.

По итогам сыгранных матчей золото завоевали футболисты СШ «Холмск», не проигравшие ни одного матча. Команда набрала 21 очко. Серебряным призёром стала спортшкола из Ноглик (13 очков).

- Второе место для нас – это достойный результат, очень довольны. Мы не знали своих соперников, так как не выезжали на областные турниры до этого момента. Наш максимум – это спарринги с нашими северными соседями – Оха, Тымовское, Александровск-Сахалинский. По ходу турнира стало понятно, что можем бороться за самые высокие места. Но некоторые ошибки не позволили нам добраться до золота, - сказал тренер ногликской команды Николай Барышевский.

Бронзовые награды состязаний выиграли игроки из «Омега-Сахалин» (11 очков).

Организаторы соревнований также выделили лучших игроков. Им стали Артём Буянкин из СШ «Ноглики», Дан Акулич из СШ «Холмск», Никита Ким из Поронайска, Максим Цыкура из «Омега-Сахалин» и Арсений Критинин из Быкова.

Теперь футболисты спортшколы из Холмска представят Сахалинскую область на всероссийском финале, который пройдёт в Москве осенью этого года.