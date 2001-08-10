Участников "Сахалинского забега" к месту старта доставит трансфер
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
19 мая между Южно-Сахалинском и Анивой будет курсировать трансфер для участников полумарафона «Сахалинский забег» в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Автобус отправится от площади Победы в 14:00 и 15:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Из Анивы в областной центр спортсмены могут бесплатно добраться на рейсовом автобусе (выезд с привокзальной площади каждые 15-20 минут) или с помощью трансфера, который отправится с привокзальной площади в 20:00 и 21:00.
Для тех, кто добирается на личном транспорте, будет организована парковка на пляже «Анивское взморье» и шаттл, который доставит участников к месту старта. Автобус будет курсировать до 17:00.
Напомним, что полумарафон «Сахалинский забег» в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» пройдет в Аниве 19 мая в 16:00. Участникам, в зависимости от возрастной категории, предстоит проверить свои силы на дистанциях 500, 1000 метров, а также 5, 10 и 21,1 км.
Вместе с островным регионом на старт по всей стране в одно время выйдут более 150 тысяч атлетов.
Мероприятие проходит при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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