На Сахалине определяют чемпиона по футболу формата 6х6

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Сахалинской области по футболу в формате 6х6 стартовал в Южно-Сахалинске. Матчи турнира проходят на стадионе «Космос». За звание сильнейшего борются десять команд, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Футбольные соревнования в таком формате проходят впервые. Между собой играют две команды по шесть человек в каждой. Это уже не футзал, но еще не большой футбол. Поэтому игроки в первых матчах присматривались и пробовали разные тактики. Кому-то удалось подстроиться к новому формату турнира сразу же – эти команды и возглавляют промежуточную таблицу, - отметил президент сахалинской федерации футбола Алексей Абакумов.

На старт турнира вышли МФК «Сахалин», МФК «Меркурий», «Энергия», «Барс», «Олимп», «Омега-Сахалин», «Олимп-2», МАУ «Спорт», «СахалинСтройИнвест» и «Альфа». Команды играют по круговой системе.

После нескольких туров МФК «Меркурий» занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав при этом 15 очков в пяти матчах. Второе место делят команды «Олимп», «СахалинСтройИнвест» и МАУ «Спорт», каждая из которых набрала по 12 очков. Главным аутсайдером турнира на данный момент стали футболисты «Альфы», не набравшие ни одного очка.

Последний тур чемпионата пройдет 26 мая, тогда и станут известны победители и призеры состязаний.

Напомним, что команда, занявшая первое место, представит Сахалинскую область в финале всероссийских соревнований по мини-футболу среди мужских команд в формате 6х6 «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.