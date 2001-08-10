Сахалин примет первенство ДФО по лёгкой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике пройдёт на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске 16 и 17 мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В течение двух дней награды соревнований будут оспаривать около 200 спортсменов из восьми регионов. Легкоатлеты проверят свои силы в семиборье, беге на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 5000 метров, барьерном беге на 100, 110 и 400 метров, беге с препятствиями на 2000 и 3000 метров, эстафетах 4х100 и 4х400 метров, метании копья, молота и диска, толкании ядра, прыжках в длину, высоту и тройном прыжке.

Первенство стартует 16 мая в 11:00. Церемония открытия в 12:40. 17 мая начало технических дисциплин в 10:00, беговых – в 12:10.