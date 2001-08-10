Тихоокеанское
информационное агентство
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16:19, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалин примет первенство ДФО по лёгкой атлетике

Сахалин примет первенство ДФО по лёгкой атлетике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике пройдёт на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске 16 и 17 мая, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В течение двух дней награды соревнований будут оспаривать около 200 спортсменов из восьми регионов. Легкоатлеты проверят свои силы в семиборье, беге на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 5000 метров, барьерном беге на 100, 110 и 400 метров, беге с препятствиями на 2000 и 3000 метров, эстафетах 4х100 и 4х400 метров, метании копья, молота и диска, толкании ядра, прыжках в длину, высоту и тройном прыжке.

Первенство стартует 16 мая в 11:00. Церемония открытия в 12:40. 17 мая начало технических дисциплин в 10:00, беговых – в 12:10.

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