Сахалинские дзюдоисты завоевали восемь медалей первенства ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы стали обладателями восьми наград первенства Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Улан-Удэ и собрали 227 участников из десяти регионов. Спортсмены боролись за путёвки на первенство России и VIII Международные спортивные Игры «Дети Азии».

По итогам турнира в копилке островной сборной оказались восемь медалей. Золото завоевали воспитанники тренера Олега Богданова – Максим Пивоварчик (весовая категория 50 кг), Даниэль Бердикулов (60 кг), Богдан Тяпшев (90 кг) и подопечная Рамазана Саадуева – Вероника Макеева (70 кг). Серебро взяли Нуриэль Бердикулов (55кг, тренер Олег Богданов), Никита Тимошенко (73 кг, тренер Валентин Кардаш) и Софья Лысикова (48 кг, тренер Рамазан Саадуев). Бронзовую награду заработал Илья Скворцов (60 кг, тренер Олег Богданов).

Также Софья Лысикова на состязаниях выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Спортсмены, занявшие первое и второе места, отправятся на первенство России. Максим Пивоварчик, Даниэль Бердикулов, Богдан Тяпшев, Вероника Макеева заработали путёвки на «Дети Азии».