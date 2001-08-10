Тихоокеанское
информационное агентство
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Сахалинские дзюдоисты завоевали восемь медалей первенства ДФО

Сахалинские дзюдоисты завоевали восемь медалей первенства ДФО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы стали обладателями восьми наград первенства Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования прошли в Улан-Удэ и собрали 227 участников из десяти регионов. Спортсмены боролись за путёвки на первенство России и VIII Международные спортивные Игры «Дети Азии».

По итогам турнира в копилке островной сборной оказались восемь медалей. Золото завоевали воспитанники тренера Олега Богданова – Максим Пивоварчик (весовая категория 50 кг), Даниэль Бердикулов (60 кг), Богдан Тяпшев (90 кг) и подопечная Рамазана Саадуева – Вероника Макеева (70 кг). Серебро взяли Нуриэль Бердикулов (55кг, тренер Олег Богданов), Никита Тимошенко (73 кг, тренер Валентин Кардаш) и Софья Лысикова (48 кг, тренер Рамазан Саадуев). Бронзовую награду заработал Илья Скворцов (60 кг, тренер Олег Богданов).

Также Софья Лысикова на состязаниях выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Спортсмены, занявшие первое и второе места, отправятся на первенство России. Максим Пивоварчик, Даниэль Бердикулов, Богдан Тяпшев, Вероника Макеева заработали путёвки на «Дети Азии».

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