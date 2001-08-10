Стартовала выдача номеров на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 13 по 17 мая в Южно-Сахалинске пройдет выдача стартовых пакетов и номеров участникам полумарафона «Сахалинский забег» в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Набор могут получить спортсмены, уже зарегистрировавшиеся на сайте спортивного события, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Выдача проходит в спортшколе олимпийского резерва летних видов спорта с 10:00 до 18:00 (г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 7/1). При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача.

19 мая в Аниве с 11:00 до 14:00 стартовые пакеты и номера будут выдавать только жителям районов области.

Напомним, что мероприятие пройдет в Аниве 19 мая в 16:00. Участникам, в зависимости от возрастной категории, предстоит проверить свои силы на дистанциях 500, 1000 метров, а также 5, 10 и 21,1 км.

Вместе с островным регионом на старт по всей стране в одно время выйдут более 150 тысяч атлетов.

Мероприятие проходит при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Зарегистрироваться на «Сахалинский забег» можно по ссылке.