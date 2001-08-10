В Южно-Сахалинске проходят социальные акции в поддержку ветеранов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В канун 9 Мая в областном центре проходит традиционная акция по оказанию на дому социальных услуг ветеранам и инвалидам войны, труженикам тыла, детям войны. Студенты-волонтеры Сахалинского техникума сервиса предлагают бесплатно подстричься тем, кто по состоянию здоровья не может сам посетить парикмахерскую перед праздничными мероприятиями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор Сахалинского техникума сервиса Денис Раздобреев, майская волонтерская акция по оказанию социальных услуг ветеранам для техникума стала традиционной. Ребята с радостью выезжают на дом и бесплатно выполняют стрижку, наводят ветеранам красоту к праздничным торжествам.

- Накануне 9 мая мы оказали эту услугу 11 ветеранам Южно-Сахалинска, акция продолжается. Ребята пообщались со старшим поколением, узнали, какие у них потребности и пожелания, поздравили с наступающим праздником. Мы гордимся нашими ветеранами и хотим сделать для них все, что в наших силах. Это, в том числе, и патриотическое, нравственное воспитание наших студентов через живое общение, - прокомментировал Денис Раздобреев.

Аполлинарии Павловне Романовской с следующем году исполнится 100 лет. Родилась в деревне Скочилово Яранского района Кировской области, в годы войны работала на колхозных полях, приходилось таскать тяжелые мешки с зерном. А в 1946-м, спасаясь от голода, со всей семьей приехала на Сахалин. Награждена трудовыми и юбилейными медалями.

- Ходить в салон-парикмахерскую мне стало трудно, болит спина и силы уже не те, - говорит Аполлинария Павловна.

Но в остальном ветеран трудового фронта живет полной жизнью, в том числе, хотела встретить праздник с красивой стрижкой, и все получилось, женщина осталась довольна.

По словам мастера производственного обучения по специальности «Парикмахерское искусство» Сахалинского техникума сервиса Татьяны Сергиенко, подобные акции они проводят не только к майским праздникам, но и накануне, например, 8 Марта. Это еще и хорошая практика для ребят. При этом, такое ответственное дело они поручают лишь студентам, которые уже добились первых успехов в профессии. Сегодня, рассказала наставник, стрижку проводит Вероника Долгих, которая победила в региональном конкурсе «Профессионалы» и в июне собирается на отборочный чемпионат по компетенции «Парикмахерское искусство» в Пермском крае.

Информацию о южносахалинцах, изъявивших желание пригласить волонтеров на дом, студенты получают от городского совета ветеранов, с которым тесно взаимодействуют. Сейчас, по словам руководства техникума, ребята планируют расширить список услуг, которые они готовы оказывать поколению победителей.