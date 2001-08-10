Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продолжается регистрация на полумарафон «Сахалинский забег» в рамках Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Количество мест ограничено. Заявки на участие подали уже 809 спортсменов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Мероприятие пройдет в Аниве 19 мая в 16:00. Участникам, в зависимости от возрастной категории, предстоит проверить свои силы на дистанциях 500, 1000 метров, а также 5, 10 и 21,1 км.

Вместе с островным регионом на старт по всей стране в одно время выйдут более 150 тысяч атлетов.

Спортивное событие проходит при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Зарегистрироваться на «Сахалинский забег» можно по ссылке.

Партнеры мероприятия Туроператор «Сахтрэвел», фитнес-клуб World Class, автомагазин «Дакар», туроператор «Сахтурист 65», Сахалинская Экоферма, Теннис-клуб «Хоккайдо», ресторан японской кухни «Homura», Парк-отель «Паллада», Yamaguchi, Отель «Мега Палас», Кондитерская мастерская Sweet story, туроператор «Анива-тур», организация по обеспечению безопасности «Славянский лев».